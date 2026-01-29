كسر أرقام الأساطير.. الدردير يتغنى بـ محمد صلاح بعد هدفه أمام كاراباخ

عاد النجم المصري محمد صلاح لهز الشباك بقوة، بعدما وضع حدًا لفترة صيامه التهديفي مع ليفربول، مسجلًا هدفًا عالميًا في شباك كاراباخ الأذربيجاني، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بالنجم المصري محمد صلاح، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "للتاريخ بعد هدفه العالمي اليوم، صلاح يواصل كسر أرقام الأساطير، صلاح يرتقي للمركز الـ11 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 49 هدفًا، متفوقًا على زلاتان إبراهيموفيتش وأندري شيفتشينكو".

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الفرعون المصري بإتقان شديد، لتسكن الكرة الشباك وتعلن عودة نجم ليفربول إلى التسجيل بعد غياب دام عدة مباريات.

عودة التهديف بعد 8 مباريات

ووضع محمد صلاح نهاية لفترة صيامه التهديفي التي استمرت 8 مباريات متتالية دون تسجيل، منذ هدفه الأخير بقميص الريدز أمام أستون فيلا في نوفمبر الماضي، ليؤكد مجددًا قيمته الحاسمة في المواعيد الكبرى، خاصة على الساحة الأوروبية.

وجاء هدف صلاح كالثالث لفريقه في اللقاء، بعدما افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 21، ليحسم ليفربول المباراة بأريحية واضحة.