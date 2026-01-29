مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-1-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 29-1-2026 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة روما أمام باناثينايكوس اليوناني، في الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي، ولقاء الهلال والقادسية في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي X سموحة – 5 مساء

غزل المحلة X طلائع الجيش – 8 مساء

مودرن سبورت X الإسماعيلي – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X سالزبورج – 10 مساء – beIN Sports HD 1

بازل X فيكتوريا بلزن – 10 مساء – beIN Sports XTRA 8

سيلتيك X أوتريخت – 10 مساء - beIN Sports XTRA 1

ستيوا بوخارست X فنربخشة – 10 مساء - beIN Sports XTRA 3

ميتيلاند X دينامو زغرب – 10 مساء - beIN Sports XTRA 2

بورتو X رينجرز – 10 مساء - beIN Sports HD 7

النجم الأحمر X سيلتا فيجو – 10 مساء - beIN Sports HD 9

جينك X مالمو – 10 مساء - beIN Sports XTRA 4

جو آهيلد إيجلز X سبورتينج براجا – 10 مساء - beIN Sports XTRA 7

ليل X فرايبورج – 10 مساء - beIN Sports HD 5

لودوجوريتس X نيس – 10 مساء - beIN Sports XTRA 6

ليون X باوك سالونيكا – 10 مساء - beIN Sports HD 4

نوتينجهام فورست X فرينكفاروزي – 10 مساء - beIN Sports HD 3

باناثينايكوس X روما – 10 مساء - beIN Sports HD 2

ريال بيتيس X فينورد – 10 مساء - beIN Sports HD 6

شتورم جراتس X بران – 10 مساء - beIN Sports XTRA 5

شتوتجارت X يونج بويز – 10 مساء - beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح X الاتحاد – 5 مساء

الحزم X الشباب – 7.30 مساء

القادسية X الهلال – 7.30 مساء