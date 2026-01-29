قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
محمد شبانة: الأندية في الدوري ترفع شعار نموت نموت ويحيا الأهلي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مجريات الدوري المصري خلال الفترة الحالية تصب بشكل واضح في مصلحة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن نتائج المنافسين الأخيرة تمنح الفريق الأحمر أفضلية كبيرة في سباق اللقب.

محمد شبانة عن الأهلي

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن تعادل بيراميدز مع الجونة، وخسارة سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري أمام المصري، جاءت جميعها في صالح الأهلي، مضيفًا: «الفترة الجاية كل الأندية هتلعب لصالح الأهلي لأنه ببساطة الأهلي».

وأوضح أن الأهلي يمتلك القوة الضاربة القادرة على حسم البطولة، في ظل الإمكانات الفنية العالية ومهارات لاعبيه، وعلى رأسهم إمام عاشور، وتريزيجيه، وزيزو، مؤكدًا أن الفارق الفردي لهؤلاء اللاعبين سيظهر بقوة في المباريات الحاسمة.

وأضاف شبانة: «كل الأندية في الدوري ترفع شعار نموت نموت ويحيا الأهلي»، في إشارة إلى حجم التأثير الذي يمتلكه الفريق الأحمر في المنافسة.

وتطرق الإعلامي محمد شبانة إلى ملف الناشئين داخل الأهلي، مؤكدًا أن هناك عددًا من اللاعبين الشباب الذين يتفوقون فنيًا، مثل محمد عبد الله، وبلال عطية، وعمر سيد معوض، مشددًا على أنهم أفضل من بعض الأسماء المتداولة حاليًا.

وفي سياق آخر، انتقد شبانة ما يدور داخل نادي الزمالك بشأن تسويق محمد شحاتة، قائلًا إن النادي الأبيض كلما تألق لاعب يبحث عن بيعه، في ظل وجود خلافات داخل مجلس الإدارة حول رحيل اللاعب، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار الفريق.

الاهلي الزمالك محمد شبانه بيراميدز

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

