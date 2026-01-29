محمد شبانة: الأندية في الدوري ترفع شعار نموت نموت ويحيا الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مجريات الدوري المصري خلال الفترة الحالية تصب بشكل واضح في مصلحة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن نتائج المنافسين الأخيرة تمنح الفريق الأحمر أفضلية كبيرة في سباق اللقب.

محمد شبانة عن الأهلي

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن تعادل بيراميدز مع الجونة، وخسارة سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري أمام المصري، جاءت جميعها في صالح الأهلي، مضيفًا: «الفترة الجاية كل الأندية هتلعب لصالح الأهلي لأنه ببساطة الأهلي».

وأوضح أن الأهلي يمتلك القوة الضاربة القادرة على حسم البطولة، في ظل الإمكانات الفنية العالية ومهارات لاعبيه، وعلى رأسهم إمام عاشور، وتريزيجيه، وزيزو، مؤكدًا أن الفارق الفردي لهؤلاء اللاعبين سيظهر بقوة في المباريات الحاسمة.

وأضاف شبانة: «كل الأندية في الدوري ترفع شعار نموت نموت ويحيا الأهلي»، في إشارة إلى حجم التأثير الذي يمتلكه الفريق الأحمر في المنافسة.

وتطرق الإعلامي محمد شبانة إلى ملف الناشئين داخل الأهلي، مؤكدًا أن هناك عددًا من اللاعبين الشباب الذين يتفوقون فنيًا، مثل محمد عبد الله، وبلال عطية، وعمر سيد معوض، مشددًا على أنهم أفضل من بعض الأسماء المتداولة حاليًا.

وفي سياق آخر، انتقد شبانة ما يدور داخل نادي الزمالك بشأن تسويق محمد شحاتة، قائلًا إن النادي الأبيض كلما تألق لاعب يبحث عن بيعه، في ظل وجود خلافات داخل مجلس الإدارة حول رحيل اللاعب، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار الفريق.