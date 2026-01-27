قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
رياضة

شبانة يكشف كواليس أزمة هيثم حسن ولجنة مزدوجي الجنسية في اتحاد الكرة

هيثم حسن
هيثم حسن
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة وجود تضارب واضح في التصريحات المتعلقة بموقف هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، منتقدًا في الوقت نفسه دور لجنة التواصل مع اللاعبين مزدوجي الجنسية داخل اتحاد الكرة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "cbc"، إن ضياء السيد كان قد صرّح في وقت سابق بأن هيثم حسن طلب الحصول على مقابل مادي خلال مفاوضاته للانضمام إلى منتخب مصر، وذلك أثناء فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية للفراعنة.

وأضاف أن اتحاد الكرة شكل لجنة مختصة للتواصل مع اللاعبين مزدوجي الجنسية، إلا أن هذه اللجنة، تحولت إلى كيان بلا دور حقيقي، وعملت لمصالح شخصية، دون أن تضم عناصر فاعلة أو تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح شبانة أن اللجنة خرجت لاحقًا لنفي تصريحات ضياء السيد، مؤكدة أن هيثم حسن لم يطلب مقابلًا ماديًا، وإنما استفسر فقط عن الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى المنتخب، إلا أن وائل جمعة، مدير المنتخب في ذلك التوقيت، أدلى بتصريحات مماثلة لتصريحات ضياء السيد، ليؤكد حديثه.

وأشار شبانة إلى أن هيثم حسن لاعب جيد ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، لكنه يرى أن إمام عاشور وأحمد سيد زيزو يتفوقان عليه فنيًا في الوقت الحالي، متفقًا مع رؤية وائل جمعة بأن اللاعب الذي لا يمتلك الرغبة الكاملة في تمثيل منتخب مصر «بقلبه» لا يجب استدعاؤه.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الانتماء والرغبة الصادقة يجب أن يكونا المعيار الأساسي لاختيار لاعبي المنتخب، قبل أي اعتبارات فنية أو إعلامية.

هيثم حسن ريال أوفييدو منتخب مصر

