هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
رياضة

برناردو سيلفا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

رباب الهواري

بات البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، قريبًا من مغادرة ناديه الإنجليزي مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، بعد رحلة طويلة داخل ملعب الاتحاد امتدت لنحو 9 سنوات منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.

نهاية رحلة حافلة بالإنجازات

خلال مسيرته مع مانشستر سيتي، كان برناردو سيلفا أحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب بيب جوارديولا، ونجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مرة، إلى جانب دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، يبدو أن هذه الرحلة تقترب من محطتها الأخيرة.
 

برشلونة يدخل بقوة على خط المفاوضات

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة أصبح أقرب من أي وقت مضى، خاصة في ظل دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع مانشستر سيتي. وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالات تجديد عقد اللاعب مع بطل إنجلترا تبدو ضعيفة للغاية في الوقت الحالي.

صفقة مجانية تعزز خط وسط البارسا

وفقًا للتقارير ذاتها، يخطط نادي برشلونة لاستغلال وضعية اللاعب التعاقدية من أجل ضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تدعيم خط الوسط بعنصر يمتلك خبرة كبيرة على أعلى مستوى أوروبي.

تحركات تمهيدية من إدارة برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة منفتحة على الدخول في مفاوضات مباشرة مع برناردو سيلفا خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على التفاصيل الشخصية، تمهيدًا لإتمام الصفقة وضم اللاعب رسميًا مع بداية الموسم الجديد.

مستقبل سيلفا يقترب من الحسم

ومع اقتراب نهاية الموسم، يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية القرار النهائي للنجم البرتغالي، الذي قد يكون على موعد مع تحدٍ جديد بقميص برشلونة، في حال سارت المفاوضات بالشكل المتوقع خلال الأشهر القادمة.


 

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

الشباب والرياضة بالشرقية

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

اللحوم المصنعة

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللون الأحمر في الحلوى

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

