برناردو سيلفا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

بات البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، قريبًا من مغادرة ناديه الإنجليزي مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، بعد رحلة طويلة داخل ملعب الاتحاد امتدت لنحو 9 سنوات منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.

نهاية رحلة حافلة بالإنجازات

خلال مسيرته مع مانشستر سيتي، كان برناردو سيلفا أحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب بيب جوارديولا، ونجح في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مرة، إلى جانب دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، يبدو أن هذه الرحلة تقترب من محطتها الأخيرة.



برشلونة يدخل بقوة على خط المفاوضات

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة أصبح أقرب من أي وقت مضى، خاصة في ظل دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع مانشستر سيتي. وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالات تجديد عقد اللاعب مع بطل إنجلترا تبدو ضعيفة للغاية في الوقت الحالي.

صفقة مجانية تعزز خط وسط البارسا

وفقًا للتقارير ذاتها، يخطط نادي برشلونة لاستغلال وضعية اللاعب التعاقدية من أجل ضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تدعيم خط الوسط بعنصر يمتلك خبرة كبيرة على أعلى مستوى أوروبي.

تحركات تمهيدية من إدارة برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة منفتحة على الدخول في مفاوضات مباشرة مع برناردو سيلفا خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على التفاصيل الشخصية، تمهيدًا لإتمام الصفقة وضم اللاعب رسميًا مع بداية الموسم الجديد.

مستقبل سيلفا يقترب من الحسم

ومع اقتراب نهاية الموسم، يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية القرار النهائي للنجم البرتغالي، الذي قد يكون على موعد مع تحدٍ جديد بقميص برشلونة، في حال سارت المفاوضات بالشكل المتوقع خلال الأشهر القادمة.



