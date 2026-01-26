قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
برشلونة يقترب من حسم 4 صفقات لمواهب شابة.. تفاصيل

علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب نادي برشلونة الإسباني من حسم أربع صفقات مواهب شابة من أجل المستقبل.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"برشلونة يقترب من حسم أربع صفقات مواهب شابة من أجل المستقبل".

واضاف:"حمزة عبدالكريم، مهاجم النادي الأهلي (18 عامًا)".

وتابع :"أجاي تافاريس، جناح نادي نوريتش (16 عامًا)".

وأكمل :"أورنستين مدافع، من نادي جينك (18 عامًا)".

وختم :"باسيفيكو مدافع نادي ديفينسيا سبورتينغ (19 عامًا)".


وقال هيثم حسن في تصريحات صحفية عقب مباراة برشلونة وريال أوفييدو إن فريقه قدّم شوطًا أولًا قويًا، ونجح في تعقيد المهمة على برشلونة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن يتراجع الأداء في الشوط الثاني.


وانتهت المباراة بين برشلونة وريال أوفييدو بفوز البلوجرانا بثلاثية دون رد، في لقاء شارك فيه هيثم حسن منذ بدايته حتى الدقيقة 83.


وأوضح أن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء بعد الاستراحة، ما منح برشلونة الفرصة لاستغلالها وتسجيل الأهداف، معترفًا بأن ثلاث هفوات كلّفتهم استقبال الأهداف وأثارت شعورًا بالإحباط داخل الفريق.

وأشار اللاعب المصري الأصل إلى أن الخروج بنتيجة إيجابية كان سيمنحهم دفعة معنوية مهمة، لكنهم واجهوا فريقًا كبيرًا يمتلك جودة عالية خاصة على ملعبه، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه لفكرة الاستسلام.

