روديجير وجولر يؤديان صلاة الجمعة في أحد مساجد مدريد ..شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لثنائي ريال مدريد روديجير وجولر

خلال تأديتهما لصلاة الجمعة في أحد مساجد مدريد اليوم.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني فاز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وجاءت ثلاثية ريال مدريد عن طريق الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في الدقائق 20، 27، 42.

تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، أنطونيو روديجير، دين هويسن، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، تياجو بيتارش، إبراهيم دياز، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.