قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلى الأشواط الإضافية.. التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي لمباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش
السعودية تعترض 65 طائرة مسيّرة أطلقتها إيران
تامر نبيل يكتشف سر ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس
رصد مكافأة ضخمة للاعبي جالاتا سراي لإقصاء ليفربول من أبطال أوروبا .. كم تبلغ؟
مصطفى بكري: الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة
الاتحاد السكندري يعلن رسمياً رفع إيقاف القيد .. وإغلاق ملف كوامي
صفعة درة لـ أحمد العوضي في علي كلاي تشعل مواقع التواصل وتتصدر التريند
مدرب ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة مبابي
بكري عن الحرب الإيرانية : مصر جاهزة للوساطة .. والحلول الدبلوماسية الطريق الوحيد
إيران تطرح شرطا مفاجئًا .. طهران تفتح مضيق هرمز مقابل الدفع باليوان الصيني
تريند الشناوي الغامض | ادعاء زواج يشعل الإنترنت وخبراء التكنولوجيا يكشفون المفاجأة.. القصة الكاملة
الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 .. خطوات بسيطة لمعرفة الاستهلاك والسداد الإلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

روديجير وجولر يؤديان صلاة الجمعة في أحد مساجد مدريد ..شاهد

علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لثنائي ريال مدريد روديجير وجولر
خلال تأديتهما لصلاة الجمعة في أحد مساجد مدريد اليوم.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني فاز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


وجاءت ثلاثية ريال مدريد عن طريق الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في الدقائق 20، 27، 42.

تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت الكسندر أرنولد، أنطونيو روديجير، دين هويسن، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، تياجو بيتارش، إبراهيم دياز، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، عبد القادر خوسانوف، دياز، مارك جيهي.

خط الوسط: رودري هيرنانديز، برناردو سيلفا، سافينيو، جيريمي دوكو، أنطوان سيمنيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل بسكوت البرتقال
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

