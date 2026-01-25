قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المصري هيثم حسن: ريال أوفييدو عقد مهمة برشلونة في الشوط الأول

المصري هيثم حسن
المصري هيثم حسن
حسام الحارتي

قال هيثم حسن في تصريحات صحفية عقب مباراة برشلونة وريال أوفييدو إن فريقه قدّم شوطًا أولًا قويًا، ونجح في تعقيد المهمة على برشلونة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن يتراجع الأداء في الشوط الثاني.


وانتهت المباراة بين برشلونة وريال أوفييدو بفوز البلوجرانا بثلاثية دون رد، في لقاء شارك فيه هيثم حسن منذ بدايته حتى الدقيقة 83.


وأوضح أن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء بعد الاستراحة، ما منح برشلونة الفرصة لاستغلالها وتسجيل الأهداف، معترفًا بأن ثلاث هفوات كلّفتهم استقبال الأهداف وأثارت شعورًا بالإحباط داخل الفريق.

وأشار اللاعب المصري الأصل إلى أن الخروج بنتيجة إيجابية كان سيمنحهم دفعة معنوية مهمة، لكنهم واجهوا فريقًا كبيرًا يمتلك جودة عالية خاصة على ملعبه، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه لفكرة الاستسلام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، مشددًا على سعي الفريق لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط على أرضه، على أن تكون البداية من مواجهة جيرونا القادمة، في إطار الصراع من أجل البقاء في الدوري الإسباني.

هيثم حسن برشلونة وريال أوفييدو المصري الدوري الإسباني مواجهة جيرونا

