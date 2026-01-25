ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال أوفييدو

استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد بفوزه على ضيفه المتواضع ريال أوفييدو بثلاثية في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

جاءت أحداث الشوط الأول بمستوى متوسط، واستحوذ برشلونة على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، دون ترجمة الفرص إلي أهداف حقيقة.

وأحرز الفريق الكتالوني ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها داني أولمو ورافينيا ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73 .

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز كبوة الخسارة أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة 1 / 2 ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن غريم التقليدي ريال مدريد بينما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 13 نقطة ليبقى في ذيل الترتيب بالمركز العشرين

جدول ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة - 52 نقطة

ريال مدريد - 51 نقطة

أتلتيكو مدريد - 44 نقطة

فياريال - 41 نقطة (20 مباراة)

إسبانيول - 34 نقطة