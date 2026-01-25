شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين برشلونة وريال أوفييدو، في اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، في ظل الصراع المحتدم مع غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة الليجا.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسط ، حيث استحوذ برشلونة على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، دون ترجمة الفرص إلي أهداف حقيقة.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

ـ الدفاع: كانسيلو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتين.

ـ الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، كاسادو.

ـ الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا

بينما جاء تشيكل ريال أوفييدور

حراسة المرمى: ايسكانديل.

الدفاع: أهيجادو، كوستا، كارمو، لوبيز.

الوسط: هيثم حسن، سيبو، كولومباتو، شيرا.

الهجوم: رينا، فيناس.