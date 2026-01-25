هيثم حسن أمام ليفاندوفسكي.. تشكيل برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

أعلن هانزى فليك، المدير الفنى لبرشلونة التشكيل الرسمي لمواجهة ريال أوفييدو، في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن فى الخامسة والربع مساءً على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، في ظل الصراع المحتدم مع غريمه التقليدي ريال مدريد على صدارة الليجا.





وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

ـ الدفاع: كانسيلو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتين.

ـ الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، كاسادو.

ـ الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا

بينما جاء تشيكل ريال أوفييدور

حراسة المرمى: ايسكانديل.

الدفاع: أهيجادو، كوستا، كارمو، لوبيز.

الوسط: هيثم حسن، سيبو، كولومباتو، شيرا.

الهجوم: رينا، فيناس