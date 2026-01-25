برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك ريال أوفييدو

استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه ريال مدريد بفوزد على ضيفه المتواضع ريال أوفييدو بثلاثية في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني

جاءت أحداث الشوط الأول متوسط ، واستحوذ برشلونة على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، دون ترجمة الفرص إلي أهداف حقيقة.

وأحرز الفريق الكتالوني الفوز ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها داني أولمو ورافينيا ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73 .

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز كبوة الخسارة أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة 1 / 2 ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن غريم التقليدي ريال مدريد بينما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 13 نقطة ليبقى في ذيل الترتيب بالمركز العشرين

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

ـ الدفاع: كانسيلو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جيرارد مارتين.

ـ الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، كاسادو.

ـ الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا

بينما جاء تشيكل ريال أوفييدور

حراسة المرمى: ايسكانديل.

الدفاع: أهيجادو، كوستا، كارمو، لوبيز.

الوسط: هيثم حسن، سيبو، كولومباتو، شيرا.

الهجوم: رينا، فيناس.