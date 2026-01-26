ميلان يتفوق على برشلونة ويخطف الموهبة السنغالية الحاج مالك سيسيه

نجح نادي ميلان الإيطالي في حسم صفقة المدافع السنغالي الواعد الحاج مالك سيسيه، البالغ من العمر 18 عامًا، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، متفوقًا على نادي برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع اللاعب.

وبحسب تقارير صحفية، أبدى برشلونة اهتمامًا قويًا بضم سيسيه في وقت سابق، خاصة بعد خضوعه لفترة معايشة وتقييم فني، نال خلالها إعجاب القائمين على قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني، إلا أن تحركات ميلان السريعة وحسمه للمفاوضات رجّحت كفته في الصفقة.

وأكدت المصادر أن إدارة ميلان توصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وممثليه، ليضع النادي الإيطالي يده على أحد أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في الكرة السنغالية، ضمن خطته لتعزيز صفوفه بعناصر شابة ذات مستقبل واعد.

ويُعد الحاج مالك سيسيه من المدافعين الذين لفتوا الأنظار بفضل قوته البدنية وقدرته على قراءة اللعب، ما جعله محل اهتمام عدة أندية أوروبية، قبل أن ينجح ميلان في خطف الصفقة، موجهًا ضربة لبرشلونة في سباق المواهب الشابة.