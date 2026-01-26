رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم لاعب برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الاثنين، تعاقده بشكل رسمي مع درو فيرنانديز، قادما من صفوف فريق برشلونة الإسباني.

ووقع اللاعب - البالغ من العمر 18 عاما - عقدا مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2030، على أن يرتدي القميص رقم 27.

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن صفقة انتقال درو إلى باريس سان جيرمان قد كلفت النادي الفرنسي نحو 8 مليون يورو.

وقال فرنانديز في تصريحات عبر الموقع الرسمي: “أنا سعيد وفخور جدًا بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، هذه لحظة فخر كبيرة لي ولعائلتي”.

واختتم: “النادي كبير ومتابعته كانت منذ طفولتي، وأنا متحمس لأعطي كل شيء من أجل هذا القميص”.