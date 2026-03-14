تعليم أسوان ينشر فيديو توعية لغرس قيم المواطنة والانتماء

نفذت أسرة الدراسات الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان فيديو توعويًا مميزًا يسلط الضوء على أهمية المواطنة الصالحة وحب الوطن، ويهدف إلى تعزيز روح المسؤولية الوطنية لدى الطلاب، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم الغالي، وذلك من خلال محتوى تربوي شيق وجاذب يشجع الطلاب على المشاركة الإيجابية في مجتمعهم وتقدير قيمة الوطن.

وقد تم نشر هذا الفيديو عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بأسوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب وأولياء الأمور.

جيل واعى

ويأتي تنفيذ هذا الفيديو التوعوي في إطار توجيهات الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الذي يؤكد على أهمية الاهتمام بتنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وغرس المبادئ الأخلاقية والاجتماعية في نفوس الأجيال الجديدة، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على تحمل مسؤولياته تجاه وطنه.

كما يأتى هذا العمل التربوي تحت إشراف هناء محجوب، موجه عام الدراسات الاجتماعية، والتي أكدت على الدور المحوري لمادة الدراسات الاجتماعية في غرس القيم الإنسانية والوطنية، وتنمية وعي الطلاب بقضايا مجتمعهم المحلي والوطني والدولي، وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل مصر، ليصبح الطلاب ليس فقط متعلمين، بل مواطنين صالحين وملتزمين بأخلاقيات المجتمع والدولة.