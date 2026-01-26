فان دايك يتسبب في تصاعد الضغوط على سلوت ويهدد مستقبله مع ليفربول

أطلق ميك براون، كبير كشافي مانشستر يونايتد السابق، تحذيرًا قويًا بشأن مستقبل الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، مؤكدًا أن منصبه بات مهددًا بشكل كبير، في ظل تراجع النتائج وظهور نقاط ضعف واضحة داخل الفريق.

ويعيش ليفربول فترة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى هزيمة جديدة أمام بورنموث بنتيجة 3-2، في الجولة الثالثة والعشرين، ليواصل ابتعاده عن الانتصارات، إذ فشل في تحقيق الفوز خلال آخر خمس مباريات، ولم يحصد سوى خمسة انتصارات فقط في 18 مباراة بالمسابقة.

وتزايدت حالة الغضب بين جماهير «الريدز» تجاه آرني سلوت، وهو ما بدا واضحًا من خلال صافرات الاستهجان التي وُجهت للمدرب الهولندي خلال المباراتين الأخيرتين، تعبيرًا عن الاستياء من الأداء والنتائج.

وفي تصريحات لشبكة «فوتبول إنسايدر» الإنجليزية، قال ميك براون: «آرني سلوت يواجه ضغوطًا كبيرة في ليفربول، النادي أنفق مبالغ ضخمة خلال الصيف بهدف تحسين النتائج، والآن تتجه أصابع الاتهام نحو المدرب».

وأضاف: «سلوت كان يحظى بتقدير كبير بعد الموسم الماضي، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، وإذا لم يحقق الفريق الانتصارات، فلن يكون ذلك كافيًا، والجماهير بدأت تشعر بالإحباط».

وأوضح براون أن الأرقام لا تصب في مصلحة المدرب، قائلًا: «خمسة انتصارات فقط في 18 مباراة بالدوري ليست أرقامًا مقبولة لأي مدرب يقود ليفربول، وبالتالي لا بد من تغيير الوضع سريعًا».

وسلط براون الضوء على السبب الرئيسي لتراجع مستوى الفريق، مشيرًا إلى أن خط الدفاع يمثل علامة الاستفهام الأكبر، حيث قال: «قلبا الدفاع، بمن فيهم فيرجيل فان دايك، لم يقدما المستوى المنتظر، والفريق يهدر الكثير من النقاط بسبب غياب الثبات الدفاعي».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تراجع دور فان دايك يمثل أزمة واضحة، قائلًا: «لا أحد يشكك في قدرات فان دايك، فهو عادةً مصدر الهدوء، لكنه لم يكن كذلك هذا الموسم، وهذا النقص في الاستقرار الدفاعي وضع المدرب تحت ضغط هائل، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الإقالة ستكون واردة بقوة».