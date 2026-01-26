قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا: الضغط العالي فلسفة برشلونة ونتائجنا تتحدث عن مستوانا

رافينيا - يامال
رافينيا - يامال
إسراء أشرف

أكد البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة، أهمية الانتصار الكبير الذي حققه الفريق على ريال أوفييدو بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، مشددًا على أن الفوز يعكس جهود الفريق رغم الصعوبات التي واجهها.

وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة أمام فريق يضغط بشكل مستمر مرت علينا لحظات لم نقدم فيها أفضل أداء، لكننا استعدنا تركيزنا وسجلنا أهدافنا بطريقة تعكس فلسفة الفريق المعتادة".

وعن الهدف الثاني، أوضح اللاعب البرازيلي: "فكرة برشلونة تعتمد على الضغط العالي واستعادة الكرة بأسرع وقت ممكن حدث خطأ في لقطة الهدف من قلب الدفاع، لكنه جزء من مسئولياتي داخل الملعب".

وأضاف رافينيا بعد تسجيله 8 أهداف في 13 مباراة: "أنا أركز على عملي وتقديم أفضل ما لدي في كل مباراة لا أرى أن هناك تغيرًا كبيرًا، لكني أسعى دائمًا للتحسن وتقديم أفضل نسخة من نفسي".

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، متفوقًا بفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي تغلب على فياريال ضمن نفس الجولة، ما يزيد المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

رافينيا رافينها البرازيلي رافينيا برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

السجن

احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

برلمانية: نجاح التأمين الصحي الشامل بمصر يجذب اهتمام الدول الأفريقية

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

لتعزيز النمو الاقتصادي.. مدبولي يفتح ملف الطاقة: استثمارات جديدة ومشروعات عملاقة قيد التنفيذ.. ونواب: إقامة المشروعات تساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد