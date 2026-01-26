رافينيا: الضغط العالي فلسفة برشلونة ونتائجنا تتحدث عن مستوانا

أكد البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة، أهمية الانتصار الكبير الذي حققه الفريق على ريال أوفييدو بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، مشددًا على أن الفوز يعكس جهود الفريق رغم الصعوبات التي واجهها.

وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة أمام فريق يضغط بشكل مستمر مرت علينا لحظات لم نقدم فيها أفضل أداء، لكننا استعدنا تركيزنا وسجلنا أهدافنا بطريقة تعكس فلسفة الفريق المعتادة".

وعن الهدف الثاني، أوضح اللاعب البرازيلي: "فكرة برشلونة تعتمد على الضغط العالي واستعادة الكرة بأسرع وقت ممكن حدث خطأ في لقطة الهدف من قلب الدفاع، لكنه جزء من مسئولياتي داخل الملعب".

وأضاف رافينيا بعد تسجيله 8 أهداف في 13 مباراة: "أنا أركز على عملي وتقديم أفضل ما لدي في كل مباراة لا أرى أن هناك تغيرًا كبيرًا، لكني أسعى دائمًا للتحسن وتقديم أفضل نسخة من نفسي".

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، متفوقًا بفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي تغلب على فياريال ضمن نفس الجولة، ما يزيد المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.