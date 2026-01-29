قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
رياضة

برشلونة يهزم كوبنهاجن برباعية في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة
محمد سمير

حقق برشلونة الإسباني فوزا على كوبنهاجن الدنماركي برباعية مقابل هدف، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثامنة لمرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية برشلونة ليفاندوفيسكي ويامال ورافينيا وراشفورد في الدقائق 48 و60 و69 و85 على الترتيب.

وسجل داداسون هدف كوبنهاجن الوحيد في الدقيقة 4.

يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يقبع كوبنهاجن في المركز 31 برصيد 8 نقاط.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة الفرنسي بينوا باستين.

وتأكد غياب الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري عن قائمة برشلونة بسبب الإصابة.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، داني أولمو، لامين يامال.

خط الهجوم: فيرمين لوبيز، رافينها، فيران توريس.  

برشلونة كوبنهاجن برشلونة الإسباني كوبنهاجن الدنماركي دوري أبطال أوروبا

