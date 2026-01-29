برشلونة يهزم كوبنهاجن برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق برشلونة الإسباني فوزا على كوبنهاجن الدنماركي برباعية مقابل هدف، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثامنة لمرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل رباعية برشلونة ليفاندوفيسكي ويامال ورافينيا وراشفورد في الدقائق 48 و60 و69 و85 على الترتيب.

وسجل داداسون هدف كوبنهاجن الوحيد في الدقيقة 4.

يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يقبع كوبنهاجن في المركز 31 برصيد 8 نقاط.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة الفرنسي بينوا باستين.

وتأكد غياب الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري عن قائمة برشلونة بسبب الإصابة.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، داني أولمو، لامين يامال.

خط الهجوم: فيرمين لوبيز، رافينها، فيران توريس.