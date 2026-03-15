موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل علي كلاي

تصدر مسلسل علي كلاي، قائمة البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة 25 من المسلسل أمس السبت.

وينتظر الجمهور عرض مسلسل علي كلاي الحلقة 26 مساء اليوم الأحد 15 مارس و25 رمضان.

مواعيد عرض مسلسل علي كلاي

ويعرض مسلسل علي كلاي عبر قناة dmc الفضائية الساعة 9:45 مساءا، ويعاد الساعة 6:30 صباحاً، و 3:45 عصر اليوم التالي، كما يُعرض على قناة dmc دراما فى تمام الساعة 6 مساء، ويعاد الساعة 1:30 صباحاً، و 11:30 صباحاً، كما يعرض على منصة Watch it الساعة 6 مساءًا.

مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.