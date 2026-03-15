نقابة الصناعات الغذائية تُهدي 4 عاملات رحلات عمرة تقديرا لدور المرأة العاملة

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عن تقديم 4 رحلات عمرة لعدد من العاملات بالقطاع، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي، الذي نظمته برعاية خالد عيش رئيس النقابة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على تعزيز دورها الخدمي والاجتماعي تجاه أعضائها، فيما حضر الإفطار عدد من القيادات النقابية والعمالية وممثلي اللجان النقابية من مختلف المحافظات.

وجاءت هذه المبادرة كخطوة أولى نحو تفعيل جمعية الخدمات التي دشّنتها النقابة مؤخرًا، بهدف تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأعضائها وأسرهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، أحد القطاعات الإنتاجية الحيوية في مصر.

وحرصت النقابة على أن تكون المستفيدات من هذه المبادرة من العاملات، تقديرًا للدور المهم الذي تقوم به المرأة في هذا القطاع، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، في خطوة تعكس اهتمام النقابة بدعم وتمكين المرأة العاملة داخل مواقع الإنتاج.

وخلال الحفل، أعلنت النقابة أسماء الفائزات برحلات العمرة تقديرًا لجهودهن وإخلاصهن في العمل، وهن:

رحاب محمد أحمد فتح الباب

منال عبدالله محمد خليل

آمال أمين السيد

ريهام صلاح عبد الرحيم

وفي كلمته خلال الحفل، أكد خالد عيش، أن النقابة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالعاملين وتقديم خدمات حقيقية لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن العمل النقابي لا يقتصر على الدفاع عن حقوق العمال داخل مواقع العمل فحسب، بل يمتد ليشمل دعمهم اجتماعيًا وإنسانيًا.

وأضاف أن إطلاق رحلات العمرة يمثل بداية عملية لتفعيل جمعية الخدمات بالنقابة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء عبر عدد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تستهدف دعم العمال في مختلف مواقع العمل.

وأشار عيش إلى أن المرأة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج، مؤكدًا حرص النقابة على دعمها وتقدير دورها، خاصة مع مشاركتها الفاعلة في دفع عجلة الإنتاج داخل العديد من المصانع والشركات العاملة في هذا القطاع.

كما شدد على أهمية تطوير العمل داخل اللجان النقابية وتعزيز التواصل بينها وبين العاملين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، مشيرًا إلى أن النقابة نظمت خلال الفترة الماضية عددًا من الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء اللجان النقابية في مختلف المحافظات بهدف رفع الوعي النقابي وتعزيز قدرات الكوادر العمالية.

واختتم رئيس النقابة تصريحاته بالتأكيد على استمرار النقابة في تنفيذ خطتها لتطوير العمل النقابي والخدمي، وإطلاق المزيد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف دعم العمال وتقديم الخدمات لهم، بما يعزز دور النقابة في خدمة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية في مصر.