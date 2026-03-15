الأطفال أبطال المشهد.. كأس مصر للكرة الشراب يفتح الباب لاكتشاف مواهب جديدة

لم تكن بطولة كأس مصر للكرة الشراب في نسختها الثانية مجرد منافسة كروية بين فرق الهواة بل تحولت إلى منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الصغيرة وإعادة إحياء واحدة من أشهر ألعاب الشارع المصري وسط حضور لافت للأطفال الذين كانوا أحد أبرز أبطال الحدث.


البطولة التي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة أقيمت في منطقة حي الأسمرات وشهدت أجواء تنافسية قوية بين فرق من مختلف محافظات مصر قبل أن يتمكن فريق ساقية مكي من التتويج بلقب النسخة الثانية بعد مشوار حافل بالمنافسة.
لكن بعيدًا عن النتائج والألقاب كان المشهد الأكثر لفتًا للنظر في البطولة هو الحضور الكبير للأطفال الذين تابعوا المباريات بحماس في صورة أعادت للأذهان أجواء كرة الشارع التي طالما كانت نقطة البداية لنجوم كرة القدم في مصر.
وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الصغار على ممارسة الرياضة حرصت الشركة المنظمة على توزيع 250 طقمًا رياضيًا وكرة على أطفال المنطقة في مبادرة تستهدف دعم ممارسة كرة القدم وتوفير أدوات اللعب للشباب الصغير.
ويرى القائمون على البطولة أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الكروية في سن مبكرة خاصة في المناطق الشعبية التي لطالما قدمت العديد من النجوم للكرة المصرية.
وشهدت البطولة حضور عدد من المسؤولين من بينهم محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة إلى جانب مصطفى حسن مدير المشروع وحلمي علام مدير البطولة والحاصل على ماجستير الإدارة الرياضية من برشلونة.
ولم تقتصر أهمية البطولة على الجانب المجتمعي فقط إذ وصلت قيمة الجوائز المالية للفرق الفائزة إلى مليون جنيه وهو ما ساهم في رفع مستوى المنافسة بين الفرق المشاركة.
وأعاد نجاح البطولة في نسختها الثانية التأكيد على الشعبية الكبيرة للكرة الشراب في مصر وهي اللعبة التي ارتبطت طويلًا بثقافة الشارع المصري وكانت بداية الطريق لكثير من اللاعبين.
ومع الحضور الجماهيري الجيد وتفاعل الأطفال تبدو البطولة وكأنها لا تعيد فقط لعبة قديمة إلى الواجهة بل تفتح الباب أيضًا أمام جيل جديد من المواهب التي قد تشق طريقها نحو الملاعب الكبيرة في المستقبل

1000 طالب.. تفاصيل تنظيم أسرة "طلاب من أجل مصر" حفل إفطار جماعي بساحة الجامعات

كيف استعدت وزارة الأوقاف للاحتفال بليلة القدر

فرصة جديدة لاستخراج بطاقة العقار.. تفاصيل جديدة عن التصالح في مخالفات البناء

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

