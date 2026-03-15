أسبوع الإثارة والأرقام القياسية.. ماذا كشفت الجولة 26 من الدوري السعودي؟

واصلت منافسات الدوري السعودي للمحترفين تقديم واحدة من أكثر نسخها إثارة في السنوات الأخيرة بعدما حملت الجولة السادسة والعشرون الكثير من الأحداث اللافتة والأرقام المميزة التي عكست قوة المنافسة بين الفرق هذا الموسم.

الجولة لم تتوقف فقط عند حدود النتائج بل شهدت أرقاما قياسية وريمونتادا تاريخية وتألقا فرديا لعدد من النجوم إلى جانب استمرار بعض السلاسل المميزة التي تؤكد أن الصراع في الدوري السعودي بات أكثر اشتعالًا مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

غزارة تهديفية وهدوء تحكيمي

شهدت مباريات الجولة تسجيل 29 هدفًا في مختلف المواجهات في معدل تهديفي مرتفع يعكس الطابع الهجومي الذي يميز المسابقة هذا الموسم.

اللافت أن هذه الأهداف جاءت في جولة اتسمت بالهدوء التحكيمي نسبيا حيث لم تشهد أي بطاقة حمراء كما احتُسبت ركلة جزاء واحدة فقط خلال المباريات.

النصر يواصل تفوقه أمام الخليج

واصل النصر فرض هيمنته على مواجهاته أمام الخليج بعدما مدد سلسلة عدم الخسارة أمامه إلى تسع مباريات متتالية.

وحقق النصر الفوز في آخر ست مواجهات بين الفريقين بفارق تهديفي كبير بلغ 17 هدفًا مقابل هدفين فقط وهو ما يعكس التفوق الواضح للفريق النصراوي في هذه المواجهة خلال السنوات الأخيرة.

فيليكس يستعيد بريقه

وشهدت الجولة عودة النجم البرتغالي جواو فيليكس إلى التسجيل مجددًا بعدما أنهى فترة صيام تهديفي استمرت 14 مباراة.

وسجل اللاعب هدفين وصنع هدفًا آخر ليرفع عدد مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 26 مساهمة بواقع 15 هدفًا و11 تمريرة حاسمة.

وبهذا الرقم أصبح فيليكس رابع لاعب في تاريخ النصر يصل إلى 11 تمريرة حاسمة في موسم واحد بعد كل من ساديو ماني وكريستيانو رونالدو ونور الدين أمرابط.

الهلال يعادل رقماً تاريخياً

على الجانب الآخر واصل الهلال نتائجه المميزة هذا الموسم بعدما وصل إلى المباراة رقم 34 على التوالي دون هزيمة في الدوري.

وحقق الهلال خلال هذه السلسلة 24 انتصارًا مقابل 10 تعادلات ليعادل بذلك ثالث أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخ المسابقة وهو الرقم الذي حققه الشباب في موسم 2011-2012.

القادسية يخطف الأضواء بريمونتادا مثيرة

خطف القادسية الأضواء خلال الجولة بعدما حقق فوزًا دراميًا على الأهلي بنتيجة 3-2.

وجاء هذا الانتصار بعد تأخر القادسية بهدفين ليحقق الفريق أول "ريمونتادا" من هذا النوع في تاريخه بدوري المحترفين.

وسجل هدف الفوز في الدقيقة 98 اللاعب إبراهيم محنشي ليصبح أكثر هدف متأخر يسجله الفريق في تاريخ مشاركاته بالدوري كما عزز القادسية رقمه كأكثر فريق تسجيلاً للأهداف في الوقت بدل الضائع هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

توني يحقق رقماً تاريخياً رغم الخسارة

ورغم خسارة الأهلي في المباراة نجح مهاجمه الإنجليزي إيفان توني في تحقيق إنجاز فردي لافت فقد أصبح أول لاعب في تاريخ النادي وثامن لاعب في تاريخ الدوري السعودي يساهم في 30 هدفًا أو أكثر خلال موسم واحد بعدما وصل إلى 25 هدفًا و5 تمريرات حاسمة.

كما سجل توني هدفه الأول من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم وعزز رقمه كأكثر لاعب يسجل الهدف الافتتاحي في المباريات بعدما فعل ذلك 12 مرة.

أرقام أخرى لافتة في الجولة

حملت الجولة عددًا من الأرقام والإحصائيات الأخرى حيث دخل المدرب البرازيلي ماركوس شاموسكا التاريخ بخوض مباراته رقم 200 في الدوري كثاني مدرب يصل إلى هذا الرقم بعد فتحي الجبال.

كما تقدم المهاجم روجر مارتينيز إلى المركز الرابع في قائمة هدافي التعاون التاريخيين بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفًا مع الفريق.

حضور جماهيري لافت

جماهيرياً تصدرت مواجهة النصر والخليج قائمة المباريات الأكثر حضورًا في الجولة حيث حضرها 17,332 مشجعًا.

وجاءت مباراة القادسية والأهلي في المركز الثاني بحضور بلغ 15,276 مشجعًا بينما احتلت مواجهة الفتح والهلال المركز الثالث بحضور وصل إلى 6,035 مشجعين.