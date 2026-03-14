كونسيساو يعلق على خسارة الاتحاد من الرياض في الدوري السعودي.. ماذا قال؟

علق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة على خسارته من نظيره الرياض، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال كونسيساو في تصريحات صحفية: “كانت مباراة يمكن القول إنها سخيفة؛ فقد تمكنا من إحراز هدف، وكانت الفرصة مواتية لحسم اللقاء منذ الشوط الأول الذي لم نتعرض خلاله لأي تهديد يذكر”.

وتابع: “في شوط المباراة الثاني، تمكن الخصم من تعديل النتيجة إثر خطأ فردي من جانبنا، وما يثير الاستغراب و(سخافة) المباراة حقاً أننا استقبلنا هدفاً من أول خطأ ارتكبناه”.

وعن الاختيارات الفنية، أضاف: “اللاعبون الذين دفعنا بهم منذ البداية كانوا الخيار الأمثل للمشاركة، دانيلو يعاني من إرهاق بدني واضح، ومشاركته كانت ستؤدي إلى تفاقم حالته. نحن لا ندخر لاعبين ولا نفكر في المباراة التالية، بل ندخل كل مواجهة بهدف الفوز”.

واختتم: “الجمهور ساندنا بقوة ووقف معنا في أصعب اللحظات، ومن حقه التعبير سواء بالتشجيع أو الاستهجان، دورنا هو تقديم أقصى ما لدينا، وعليهم أن يدركوا أن الجميع يرتكب الأخطاء، لكننا نعمل يومياً لتصحيحها بكل احترافية”.