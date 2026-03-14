الهلال يهزم الفتح بصعوبة في الدوري السعودي ويطارد النصر على الصدارة

حقق الهلال السعودي فوزاً صعباً على حساب الفتح بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد ميدان تمويل الأولي في الجولة السادسة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء هدف الهلال السعودي في الدقيقة 49 ، عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وبهذه النتيجة يقفز الهلال إلى وصافة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة ، وتجمد الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي- حسان تمبكتي- ثيو هيرنانديز- متعب الحربي.

خط الوسط: روبن نيفيز- محمد كنو- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا- كريم بنزيما.



