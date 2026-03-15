الزيمبابوي ​برايتون تشيميني حكمًا لمباراة شباب بلوزداد والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري البورسعيدي ومضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر إقامة مباراة المصري ضد شباب بلوزداد في التاسعة مساء السبت الموافق الحادي والعشرين من مارس الجاري على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة.

ويقود الطاقم حكم الساحة ​برايتون تشيميني من زيمبابوي ومعه مساعد الحكم الأول أرسينيو مارينجول من موزمبيق ، ومساعد الحكم الثاني مالوندي شاني يانيس من الكونغو ، فيما يتولى ​ البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهام الحكم الرابع ، بينما يتولى الغاني دانيال ني لاريا مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من الليبي عبد الرزاق أحمد.

كما تم الإعلان أيضًا عن مسئولي المباراة المعينين من قبل "كاف" حيث يتولى جريجوريو بادوبا من غينيا بيساو مهام مراقب المباراة ، فيما تم إسناد مهام منسق المباراة إلى البنيني جويل كامبل أدجوه ، وتتولى الإثيوبية ليديا تافيسي أبيبي مهام مراقب الحكام ، ويقوم الجزائري فريد آيت سعادة بمهام المنسق الإعلامي للمباراة، ويتولى التونسي محمد دلاجي مهام المنسق الأمني للمباراة.

​