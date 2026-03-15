حقوقي عن مسلسل أب ولكن: أول الغيث قطرة

أشاد الحقوقي المحامي وليد زهران، بمسلسل “أب ولكن” الذي يعرض الآن على الشاشات في النصف الثاني من شهر رمضان والذي تناول قضايا الرؤية وسن حضانة الأطفال بعد انفصال الأب والأم .

وأضاف زهران لـ«صدى البلد» كنت لسنوات أطالب بتعديل قانون الرؤية وتحويلها إلى استضافة، وأيضاً تخفيض سن حضانة الطفل إلى ٧ سنوات للولد و٩ للبنت ، كما طالبت بإنشاء مجلس قومي للأسرة ولكن أول الغيث قطرة فالمسلسل طرح القضية على الرأى العام.

وأشار أن هناك مطالب للمتضررين من قانون الاسره منذ عام ٢٠١١ حتي الآن ، والدراما وصفت الواقع وأظهرت معاناة الآباء في رؤيه أطفالهم بعد الانفصال ومعاناة الأجداد.

وطالب الحقوقي وليد زهران بضرورة مناقشه قانون عادل يكون الطفل أول الاهتمامات وأن يكون هناك إقرار الرعاية المشتركه ووضع ضوابط لها والنزول بسن الحضانة كما كان في السابق.

يشارك في بطولة مسلسل أب ولكن نخبة كبيرة من الفنانين أبرزهم، محمد فراج، هاجر أحمد، ركين سعد، أحمد كشك، سلوى عثمان، هايدي عبد الخالق، فاتن سعيد، والطفلة لوليا هشام.

وتدور الأحداث حول شخصية أدهم الذي تنقلب حياته المستقرة رأساً على عقب بسبب أزمة أسرية عاصفة.

يجد نفسه في مواجهة قوانين الأحوال الشخصية وصراعات في ساحات المحاكم لمحاولة الحفاظ على علاقته بابنته "نور" بعد طلاقه من "نبيلة". يسلط العمل الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأب عندما يتحول إلى مجرد "زائر" في حياة أولاده.



