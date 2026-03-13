قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أب ولكن الحلقة 8.. ركين سعيد تخسر عملها بعد شكوى من هاجر أحمد

أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل أب ولكن، بطولة الفنان محمد فراج، العديد من التطورات الدرامية المثيرة، بعدما اكتشف أدهم أن صديقه رضا يخونه مع طليقته نبيلة، التي تجسد شخصيتها الفنانة هاجر أحمد، كما تبين له أن صديقه يفشي أسراره لها، الأمر الذي أصابه بصدمة كبيرة ودفعه لمحاولة كشف حقيقته والتلاعب به حتى يقع في أخطائه.


وعلى جانب آخر من الأحداث، تعرضت ميس مريم، التي تقدم شخصيتها الفنانة ركين سعيد، لأزمة كبيرة بعدما فقدت عملها في المدرسة، عقب قيام نبيلة بتقديم شكوى ضدها تتهمها فيها بمحاولة إفساد علاقة الطفلة نور بوالدتها والتأثير عليها لصالح والدها.


ورغم شهادات عدد من أولياء الأمور والمعلمات في صالح ميس مريم، إلا أن الطفلة نور، ابنة أدهم ونبيلة، أدلت بشهادة ضدها بعد تعرضها لضغوط من والدتها وجدتها، وهو ما أدى في النهاية إلى إنهاء عملها في المدرسة.


مسلسل "أب ولكن" من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج Synergy للمنتج تامر مرسي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية التي تناقش قضايا أسرية وإنسانية مختلفة من خلال علاقات عائلية متشابكة.


وتدور أحداث العمل في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع، ويستعرض مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع تسليط الضوء على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

