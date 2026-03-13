أب ولكن الحلقة 8.. ركين سعيد تخسر عملها بعد شكوى من هاجر أحمد

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل أب ولكن، بطولة الفنان محمد فراج، العديد من التطورات الدرامية المثيرة، بعدما اكتشف أدهم أن صديقه رضا يخونه مع طليقته نبيلة، التي تجسد شخصيتها الفنانة هاجر أحمد، كما تبين له أن صديقه يفشي أسراره لها، الأمر الذي أصابه بصدمة كبيرة ودفعه لمحاولة كشف حقيقته والتلاعب به حتى يقع في أخطائه.



وعلى جانب آخر من الأحداث، تعرضت ميس مريم، التي تقدم شخصيتها الفنانة ركين سعيد، لأزمة كبيرة بعدما فقدت عملها في المدرسة، عقب قيام نبيلة بتقديم شكوى ضدها تتهمها فيها بمحاولة إفساد علاقة الطفلة نور بوالدتها والتأثير عليها لصالح والدها.



ورغم شهادات عدد من أولياء الأمور والمعلمات في صالح ميس مريم، إلا أن الطفلة نور، ابنة أدهم ونبيلة، أدلت بشهادة ضدها بعد تعرضها لضغوط من والدتها وجدتها، وهو ما أدى في النهاية إلى إنهاء عملها في المدرسة.



مسلسل "أب ولكن" من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج Synergy للمنتج تامر مرسي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية التي تناقش قضايا أسرية وإنسانية مختلفة من خلال علاقات عائلية متشابكة.



وتدور أحداث العمل في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع، ويستعرض مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع تسليط الضوء على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.