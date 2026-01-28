بنفيكا يتقدم على ريال مدريد في شوط أول مثير بدوري أبطال أوروبا

أنهى فريق بنفيكا البرتغالي الشوط الأول متقدمًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بنتيجة 2-1، في المواجهة المقامة على ملعب «النور» بالعاصمة لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وبادر ريال مدريد بافتتاح التسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 30، بعدما حول كرة عرضية برأسية متقنة سكنت يمين حارس بنفيكا، ليمنح فريقه الأفضلية مؤقتًا.

وواصل مبابي كتابة التاريخ القاري، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في مرحلة الدوري، متجاوزًا رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 11 هدفًا في نسخة 2015-2016.

ولم يتأخر رد أصحاب الأرض، إذ نجح أندرياس شجيلديروب في إدراك التعادل لبنفيكا عند الدقيقة 36 بضربة رأسية قوية، قبل أن يضيف فانجيليس بافليديس الهدف الثاني للفريق البرتغالي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيديريكو فالفيردي، أسينسيو، هويسن، وكاريراس

الوسط: أردا جولر، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام

الهجوم: ماستانتونو، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، ساعيًا لحسم التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون الدخول في حسابات معقدة، بينما تمثل أي نتيجة غير الفوز تهديدًا لموقعه في ظل تقارب النقاط مع عدد من الفرق المنافسة.

وعلى الجانب الآخر، يخوض بنفيكا المباراة تحت ضغط كبير، في ظل تضاؤل فرصه في التأهل المباشر، إذ يملك 6 نقاط فقط، ويبحث عن التمسك بحظوظه في بلوغ الملحق، بعدما تلقى خسارة مؤثرة أمام يوفنتوس في الجولة الماضية أبعدته عن مراكز العبور.

ورغم التفوق التاريخي لريال مدريد أمام الأندية البرتغالية أوروبيًا خلال المواجهات الأخيرة، نجح بنفيكا في قلب الموازين خلال الشوط الأول، ليشعل صراع التأهل قبل انطلاق النصف الثاني من اللقاء.