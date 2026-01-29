بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره جلطة سراي التركي، بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش بجوار إيرلينج هالاند في خط الهجوم.

وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند وريان شرقي في الدقيقتين 10، 29.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتياس نونيز، عبدالقادر خوسانوف، ناثان آكي، رايان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو أوريلي، بيرناردو سيلفا، رايان شرقي.

خط الهجوم: عمر مرموش، إرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق جلطة سراي في المركز العشرين برصيد 10 نقاط

ويتأهل فريق مانشستر سيتي مباشرة إلى دور الـ 16 فيما يتأهل جلطة سراي للملحق المؤهل لهذا الدور.