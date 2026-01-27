مانشستر سيتي يتخذ قرارا حاسما بشأن عمر مرموش في الميركاتو الشتوي

أكدت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تمسكها بخدمات النجم المصري عمر مرموش وعدم مناقشة أي عروض لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي هذا القرار بناءً على رغبة المدير الفني للفريق بيب جوارديولا في الاحتفاظ باللاعب لضمان تعزيز العمق الفني للتشكيل، خصوصًا مع مشاركة الفريق على أكثر من جبهة ومنافسته على البطولات المحلية والقارية.

ويُعتبر مرموش أحد العناصر المهمة في الفريق، حيث يسعى جوارديولا للاستفادة من إمكاناته في دعم خط الهجوم وتعويض أي غياب محتمل، ما يجعل رحيله مستبعدًا بشكل نهائي في الميركاتو الشتوي.