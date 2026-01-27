نادي سمارت يلتزم بصرف مستحقات الراحل لؤي رجب

أصدر نادي سمارت الرياضي بيانًا رسميًا أعلن فيه التزامه الكامل بصرف جميع المستحقات المالية الخاصة باللاعب الراحل لؤي رجب، لاعب مركز شباب منشأة البكاري، بعد وفاته إثر إصابته القوية خلال مباراة فريقه ضد نادي الشيخ زايد في دوري منطقة الجيزة.

وأكد النادي أنه سيصرف مقدم التعاقد والرواتب والمكافآت كما لو أن اللاعب لا يزال ضمن صفوف الفريق الحالي، دون أي تمييز، في موقف إنساني يبرز التزام النادي بالقيم والمبادئ الأخلاقية.

وأشار البيان إلى أن النادي سيستمر في تكريم اللاعب، معتبرًا إياه جزءًا من قائمة لاعبي الفريق رسميًا، تقديرًا لمسيرته الكروية وإظهار الوفاء تجاه لاعبيه حتى بعد وفاتهم.

وكان لؤي رجب قد تعرض لإصابة قوية داخل الملعب أثناء المباراة، ما أدى إلى نقله للمستشفى قبل أن يُعلن عن وفاته، في حادثة أثارت حزناً واسعاً في الوسط الرياضي المحلي.