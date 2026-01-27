غياب روديجر وأرنولد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدير الفني الإسباني لنادي ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة بنفيكا البرتغالي، المقررة مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2025-26.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد بنفيكا في المركز الأخير برصيد 6 نقاط، ما يجعل الفوز بالغ الأهمية للفريق الإسباني لضمان تصدر المجموعة أو تحسين موقعه في التأهل.

وشهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، ترنت ألكسندر أرنولد، وفيرلاند ميندي، بينما عاد البرازيلي رودريجو للتواجد ضمن التشكيل.

قائمة ريال مدريد أمام بنفيكا

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – فران جونزاليز

كورتوا – لونين – فران جونزاليز خط الدفاع: داني كارفاخال – دين هويسن – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دييجو أجوادو

داني كارفاخال – دين هويسن – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دييجو أجوادو خط الوسط: داني سيبايوس – جود بيلينجهام – إدوارد كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – كايسترو

داني سيبايوس – جود بيلينجهام – إدوارد كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – كايسترو خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – كيليان مبابي – فرانكو ماستانتونو – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز

وتأمل الإدارة الفنية لريال مدريد أن يحقق الفريق الفوز في هذه المواجهة لتعزيز موقعه في البطولة وضمان الأفضلية قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.