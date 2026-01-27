تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات

واصل الجناح الدولي محمود حسن تريزيجيه تألقه اللافت مع النادي الأهلي المصري، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مبارياته الأخيرة بقميص الفريق الأحمر.

وخاض تريزيجيه آخر 6 مباريات مع الأهلي في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر في المنظومة الهجومية للفريق.

وتوزعت أهداف تريزيجيه بين البطولات المختلفة، حيث سجل في بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما هز الشباك في منافسات الدوري المصري الممتاز، إلى جانب التسجيل في بطولة السوبر المصري، ليبرهن على حضوره القوي في المباريات المحلية والقارية على حد سواء.

ويعكس هذا الأداء المميز الجاهزية العالية للاعب، وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الحاسمة، مما يمنح الجهاز الفني للأهلي حلولًا هجومية متعددة خلال الفترة المقبلة.