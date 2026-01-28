مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام جلطة سراي التركي، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش بجوار إيرلينج هالاند في خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتياس نونيز، عبدالقادر خوسانوف، ناثان آكي، رايان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو أوريلي، بيرناردو سيلفا، رايان شرقي.

خط الهجوم: عمر مرموش، إرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق جلطة سراي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.