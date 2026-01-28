قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره جالطة سراي التركي مساء الأربعاء على ملعب «الاتحاد»، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026. وتحمل المباراة طابعًا حاسمًا لكلا الفريقين، في ظل سعي كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز حظوظه قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

حسابات التأهل المعقدة

لم يضمن مانشستر سيتي حتى الآن التأهل المباشر إلى دور الـ16، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، ويحتاج إلى الفوز وانتظار نتائج المنافسين من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب. في المقابل، يدخل جالطة سراي اللقاء وهو في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، ويأمل في تحقيق مفاجأة خارج الديار تمنحه دفعة قوية في سباق التأهل.

مرموش يترقب الظهور الأوروبي

تتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في المشاركة خلال مواجهة اليوم، خاصة بعد تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون، حيث سجل هدفًا مبكرًا بعد مرور 6 دقائق فقط. ويُعوّل الجهاز الفني على جاهزية مرموش وقدرته على تقديم الإضافة الهجومية في لقاء بهذه الأهمية.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المنتظر أن يعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة قوية ومتوازنة، تضم:

  • حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
  • خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، نيكو أوريلي.
  • خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.
  • خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

طموحات السيتي وجالطة سراي

يسعى مانشستر سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، بينما يطمح جالطة سراي للعب بتنظيم دفاعي محكم والاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف نتيجة إيجابية. وتُعد المواجهة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في البطولة الأوروبية الأهم


 

مانشيستر سيتى جالطة سراي دورى ابطال اوروبا اخبار الرياضة

