رياضة

مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟

منتصر الرفاعي

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي موقفه النهائي بشأن النجم المصري عمر مرموش، وأكدت الإدارة عدم السماح برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم اهتمام أندية تركية كبرى مثل فنربخشة وجالاتا سراي بالحصول على خدماته.

وجاء قرار إدارة السيتي في إطار حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا على الحفاظ على كامل عناصر الفريق، خصوصًا مع اشتداد المنافسة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم مع سعي الفريق لتقليص الفارق مع أرسنال في سباق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش يعود للتسجيل بعد 8 أشهر صيام
أنهى عمر مرموش صيامًا دام نحو 8 أشهر عن التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في المباراة الأخيرة أمام وولفرهامبتون ضمن الجولة الـ23 من المسابقة على ملعب "الاتحاد". 

وكان آخر هدف له في البريميرليج بتاريخ 20 مايو 2025 أمام بورنموث بينما سجل آخر أهدافه بشكل عام يوم 29 أكتوبر 2025 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام سوانزي سيتي.

أهمية عمر مرموش داخل تشكيلة السيتي
سلط موقع "ترانسفير ماركت" العالمي الضوء على الدور الكبير الذي يقدمه مرموش داخل الفريق، مشيرًا إلى مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب كمهاجم صريح أو على الأجنحة، ما يجعله خيارًا لا يستغنى عنه بالنسبة لجوارديولا رغم مشاركاته المحدودة هذا الموسم والتي بلغت 18% فقط بسبب إصابة في الركبة ومشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأشار الموقع إلى أن أداء مرموش أمام وولفرهامبتون، وتسجيله الهدف، أعاد التأكيد على إمكاناته الهجومية، وأن السماح برحيله في هذه المرحلة سيكون خسارة كبيرة للفريق كما أن اللاعب لا يزال قادرًا على تقديم مساهمة تهديفية معتبرة حيث يبلغ معدل مساهمته 0.58 تهديف لكل 90 دقيقة مقارنة بـ0.94 خلال تجربته مع فرانكفورت.

بيئة المنافسة والاهتمام الخارجي
على الرغم من التكهنات المرتبطة بانضمام مرموش لأندية مثل أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، أكدت مصادر مطلعة أن الصفقة أصبحت شبه مستحيلة خلال الفترة الحالية خاصة بعد تأكيد الإدارة على بقائه حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشاد جوارديولا بأداء مرموش بعد اللقاء الأخير، واصفًا إياه بـ"اللاعب الاستثنائي" مؤكدًا أنه يمتلك حسًا تهديفيًا عاليًا ومرونة كبيرة على الجناحين كما يعد البديل الأمثل لإيرلينج هالاند عند الحاجة، بما يدعم جهود السيتي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مسيرة مرموش مع السيتي منذ الانتقال
يُعد عمر مرموش من أبرز الصفقات المؤثرة في مانشستر سيتي منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025 مقابل 59 مليون جنيه إسترليني حيث سجل 7 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من الموسم الماضي ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة داخل الفريق ويثبت أنه أحد العناصر الأساسية التي لا يمكن التفريط فيها هذا الموسم.

