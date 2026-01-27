مانشستر سيتي يتخذ خطوة حاسمة بشأن مستقبل عمر مرموش

أكدت تقارير صحفية اليوم، الثلاثاء، أن إدارة مانشستر سيتي قررت الإبقاء على الدولي المصري عمر مرموش ضمن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ورفضت جميع العروض المقدمة له من أندية أخرى قبل إغلاق السوق.

جاء هذا القرار بدعم مباشر من المدير الفني بيب جوارديولا، الذي يسعى للحفاظ على خياراته الهجومية كاملة لمواصلة المنافسة على جميع البطولات، لا سيما في سباق الصدارة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأتي هذا القرار بعد تألق مرموش مؤخراً، حيث سجل هدفاً أمام وولفرهامبتون، ما عزز مكانته داخل الفريق وأوقف محاولات أستون فيلا وتوتنهام لضمه.

ويواصل الفرعون المصري، البالغ من العمر 26 عامًا، مسيرته مع السيتي بعد انتقاله في يناير الماضي مقابل 59 مليون جنيه إسترليني، وسجل منذ ذلك الحين 7 أهداف.