نجل مارسيلو يوقع أول عقد احترافي مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن توقيع اللاعب الشاب إنزو ألفيش، نجل النجم السابق مارسيلو، على أول عقد احترافي له مع النادي الملكي، في خطوة جديدة على طريق مسيرته الكروية.

ويبلغ إنزو 16 عامًا، ويشغل مركز المهاجم الصريح ضمن فرق الشباب، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على “إنستجرام” رسالة عبر فيها عن سعادته بالانضمام رسميًا لصفوف اللاعبين المحترفين: “فخور وسعيد بخطوتي الأولى في عالم الاحتراف.. هلا مدريد”.

وانضم إنزو إلى أكاديمية ريال مدريد منذ صغره، وتدرج في مختلف الفئات العمرية، وقدم مستويات مميزة، خاصة على صعيد التهديف، حيث سجل حوالي 150 هدفًا مع فرق الناشئين والشباب، ما يعكس موهبته الكبيرة وحسه التهديفي العالي.

وعلى المستوى الدولي، يمثل إنزو منتخب إسبانيا في الفئات العمرية المختلفة، خلافًا لوالده مارسيلو الذي مثل منتخب البرازيل طوال مسيرته.

يُذكر أن مارسيلو الأب ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 15 عامًا، منذ 2007 حتى 2022، وحقق مع النادي 25 لقبًا محليًا وقاريًا، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ “الميرينجي”.