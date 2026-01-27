قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجل مارسيلو يوقع أول عقد احترافي مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن توقيع اللاعب الشاب إنزو ألفيش، نجل النجم السابق مارسيلو، على أول عقد احترافي له مع النادي الملكي، في خطوة جديدة على طريق مسيرته الكروية.

ويبلغ إنزو 16 عامًا، ويشغل مركز المهاجم الصريح ضمن فرق الشباب، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على “إنستجرام” رسالة عبر فيها عن سعادته بالانضمام رسميًا لصفوف اللاعبين المحترفين: “فخور وسعيد بخطوتي الأولى في عالم الاحتراف.. هلا مدريد”.

وانضم إنزو إلى أكاديمية ريال مدريد منذ صغره، وتدرج في مختلف الفئات العمرية، وقدم مستويات مميزة، خاصة على صعيد التهديف، حيث سجل حوالي 150 هدفًا مع فرق الناشئين والشباب، ما يعكس موهبته الكبيرة وحسه التهديفي العالي.

وعلى المستوى الدولي، يمثل إنزو منتخب إسبانيا في الفئات العمرية المختلفة، خلافًا لوالده مارسيلو الذي مثل منتخب البرازيل طوال مسيرته.

يُذكر أن مارسيلو الأب ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 15 عامًا، منذ 2007 حتى 2022، وحقق مع النادي 25 لقبًا محليًا وقاريًا، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ “الميرينجي”.

ريال مدريد مارسيلو إنزو ألفيش نجل مارسيلو

