يوفنتوس يبحث عودة مهاجمه بعد فشل صفقة النصيري

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في الفترة الأخيرة في تحركات مكثفة لمعرفة وضع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، نجم توتنهام هوتسبير، في إطار سعيه لتعزيز الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزرو رومانو، فإن إدارة “السيدة العجوز” أجرت اتصالات خلال اليومين الماضيين مع مسئولي توتنهام هوتسبير، للاطلاع على إمكانية التعاقد مع اللاعب، بعد أن فشلت صفقة المغربي يوسف النصيري، ما دفع النادي الإيطالي لتحويل اهتمامه نحو كولو مواني.

ورغم المحاولات، لا يزال توتنهام متمسكًا بعدم الموافقة على رحيل مهاجمه الفرنسي في الوقت الحالي، في حين يراقب باريس سان جيرمان الملف عن كثب، خاصة بعد أن كانت هناك مفاوضات سابقة خلال فترة الانتقالات الصيفية لم تُكلل بالنجاح، مما يترك مستقبل اللاعب في حالة غموض.

ومن ناحية المشاركة، لعب كولو مواني مع توتنهام هذا الموسم 23 مباراة، أحرز خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، مسجلاً حضورًا معتدلًا مع الفريق حتى الآن.