البلجيكي دوكو: أتمنى أن يكون الموسم الحالي الأفضل مع مانشستر سيتي

يتمنى البلجيكي جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في أن يكون الموسم الحالي هو الأفضل له مع الفريق، متمنيا أن يواصل أداؤه الجيد في النصف الأول للموسم إلى بقية الموسم.

وسيكون دوكو في قائمة المدرب الإسباني بيب جوارديولا للجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا مساء غد الأربعاء ضد جالطة سراي التركي.

وقال دوكو ف: "هل هذا أفضل موسم لي ؟ لننتظر ونرى حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "يمكنني القول بأنني سأحاول أن أتطور وأحاول دائما أن أكون أفضل".

وتابع: "لازلنا في منتصف الموسم، لكنني أشعر أننا كنت أقدم أداء جيدا، لنرى ما سيحدث لاحقا".

وقال دوكو: "لكنني أعتقد أن هذا الموسم سيكون أفضل من الموسمين السابقين بالتأكيد".