الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
رياضة

سيناريو تأهل مانشستر سيتي المباشر في دوري أبطال أوروبا

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

تترقب الجماهير الأوروبية والعربية ليلة كروية حاسمة مع ختام مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مانشستر سيتي بقيادة الدولي المصري عمر مرموش مواجهة فاصلة أمام جالاتا سراي التركي، في مباراة يراها الفريق الإنجليزي حاسمة لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويواجه مانشستر سيتي موقفًا لا يقبل التراجع، إذ أن الفوز هو السبيل الوحيد لتأمين البطاقة المباشرة، ومواصلة المشوار الأوروبي دون المرور بمحطة الملحق.

وتكتسب الجولة الثامنة والأخيرة أهمية كبيرة، إذ تُلعب جميع المباريات في توقيت واحد مساء اليوم الأربعاء، لتحديد خريطة المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، وسط منافسة محتدمة على المقاعد الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة، فيما تنتقل الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين إلى الملحق لتحديد 8 فرق إضافية.

وتشهد الجولة الختامية عدة مواجهات نارية سيكون لها تأثير مباشر على ترتيب الفرق، أبرزها باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد، بوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان، ريال مدريد ضد بنفيكا، وبرشلونة يلاقي كوبنهاجن.

ومع اقتراب النهاية، تبدو الإثارة على أشدها، حيث يسعى كبار أوروبا لضمان مقاعدهم المباشرة وتفادي حسابات الملحق المعقدة، في ليلة كروية ستحدد مصير العديد من الفرق في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

