سيناريو تأهل مانشستر سيتي المباشر في دوري أبطال أوروبا

تترقب الجماهير الأوروبية والعربية ليلة كروية حاسمة مع ختام مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مانشستر سيتي بقيادة الدولي المصري عمر مرموش مواجهة فاصلة أمام جالاتا سراي التركي، في مباراة يراها الفريق الإنجليزي حاسمة لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويواجه مانشستر سيتي موقفًا لا يقبل التراجع، إذ أن الفوز هو السبيل الوحيد لتأمين البطاقة المباشرة، ومواصلة المشوار الأوروبي دون المرور بمحطة الملحق.

وتكتسب الجولة الثامنة والأخيرة أهمية كبيرة، إذ تُلعب جميع المباريات في توقيت واحد مساء اليوم الأربعاء، لتحديد خريطة المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية، وسط منافسة محتدمة على المقاعد الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة، فيما تنتقل الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين إلى الملحق لتحديد 8 فرق إضافية.

وتشهد الجولة الختامية عدة مواجهات نارية سيكون لها تأثير مباشر على ترتيب الفرق، أبرزها باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد، بوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان، ريال مدريد ضد بنفيكا، وبرشلونة يلاقي كوبنهاجن.

ومع اقتراب النهاية، تبدو الإثارة على أشدها، حيث يسعى كبار أوروبا لضمان مقاعدهم المباشرة وتفادي حسابات الملحق المعقدة، في ليلة كروية ستحدد مصير العديد من الفرق في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.