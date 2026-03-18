الخارجية الإماراتية: استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس الجنوبي الإيراني يشكل تهديدا لأمن الطاقة العالمي

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنّ استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس الجنوبي الإيراني يشكل تهديدا لأمن الطاقة العالمي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإيراني الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة أن الاعتداء أسفر عن أضرار في عدد من خزانات الوقود بالميناء.



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي إن هذه الهجمات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، مجددة تضامنها الكامل مع سلطنة عُمان ودعمها لكل الإجراءات التي تحمي أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحافظ على استقرارها.