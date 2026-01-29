محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

أعلنت شبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح أحد أبرز نجوم الجولة عقب مساهمته في فوز ليفربول على كاراباج الأذربيجاني بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب «أنفيلد» حيث سجل هدفاً ليساهم في صعود ليفربول إلى دور الـ 16 مباشرة عقب إنهاء مرحلة الدوري في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وضمت التشكيلة المثالية كلا من:

جوناس أوربيج (بايرن ميونخ )، كريستيانو روميرو (توتنهام )، باناجيو ريتسوس (أولمبياكوس )، فيرجيل فان دايك (ليفربول )، ماليك تيلمان (بايرن ميونخ )، ألكسندر ستانكوفيتش (كلوب بروج )، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن )، لامين ياميل (برشلونة )، محمد صلاح (ليفربول )، جواو بيدرو (تشيلسي )، وأندرياس شيلبيروب (بنفيكا ).