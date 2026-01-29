قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مريض جداً.. ناقد رياضي يكشف مستجدات تغيب إمام عاشور عن الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، عن سبب غياب اللاعب إمام عاشور عن بعثة الأهلي في تنزانيا استعدادا لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال افريقيا.

وكتب أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك: “تواصلت مع صديق مقرب جداً من إمام عاشور للسؤال عن ما حدث وأبلغني حسب ماذكر له إمام عاشور أنه مريض جداً وأكد الصديق المقرب أنه في طريقه لزيارة اللاعب للإطمئنان عليه ومعرفة تطورات حالته الصحية”.

الأهلي في تنزانيا

وغادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.

وبدأ الدماطي التحركات المبكرة لضمان توفير الأجواء المناسبة للبعثة الحمراء، حيث حرص على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري بشأن تفاصيل السفر، وفندق الإقامة، وملاعب التدريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في التاسعة من صباح اليوم، الخميس، على متن طائرة خاصة، بعدما أنهى النادي جميع إجراءات السفر خلال الأيام الماضية، في إطار الاستعداد الجيد للمواجهة المرتقبة أمام بطل تنزانيا.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار، وليس في العاصمة دار السلام. 

ويعد الملعب من الملاعب الصغيرة نسبيًا، حيث لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف متفرج، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

إمام عاشور الأهلي تنزانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس فوزي وشباب الكنيسة الكاثوليكية

الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح مؤتمر الشباب الإيبارشي بسمالوط

معًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

البيئة تعلن إطلاق 3 سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية والسويس

وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكولي تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري

رئيسة قومي المرأة: التعاون مع الهلال الأحمر يجسد التقاء الإرادة الوطنية مع الواجب الإنساني

بالصور

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد