قومي الطفولة والأمومة: مبادرة صحة ووعي تقوم برعاية طبية شاملة للمواطنين

أكدت الدكتورة أميمة الشيخ، المشرف على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسكندرية، أن فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة في الإسكندرية أطلق مبادرة تستهدف تعزيز جودة حياة الأطفال داخل مؤسسات الرعاية، وتشمل جميع دور الرعاية بالمحافظة والبالغ عددها 52 دارًا، منها 10 دور للدفاع الاجتماعي و42 دار رعاية اجتماعية للأسرة والطفولة.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تعتمد على عدة محاور، في مقدمتها الرعاية الصحية الشاملة بالتعاون مع الجهات الصحية، حيث يتم إجراء فحوصات طبية وتحاليل وأشعات وفحوصات للسمع والبصر والأسنان والقلب، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال وإجراء اختبارات متخصصة لتقييم حالتهم النفسية.

وأضافت أن المبادرة تشمل أيضًا تدريب العاملين بدور الرعاية من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين، إلى جانب برامج للتمكين الاقتصادي للأطفال فوق 14 عامًا عبر تعليم الحرف والمهارات العملية، فضلًا عن دعم العملية التعليمية للدارسين وإتاحة فصول للمتسربين من التعليم، مع خطة مستقبلية لتمكين أسر الأطفال اقتصاديًا بما يسهم في لمّ شملهم ودمجهم مجددًا في المجتمع.