الزمالك يرد على منع مشجع الفريق من حضور مباراة بتروجيت

كشف نادي الزمالك حقيقة منع مشجع الفريق عم صلاح بقرار من مجلس الإدارة حضور مباراة الفريق أمام بتروجيت.

وتابع مجلس إدارة نادي الزمالك حسب بيانه باستغراب شديد العديد من الفيديوهات والأخبار المغلوطة، والتي تخص المشجع الزملكاوي " عم صلاح"، وما تردد بشأن منع مجلس إدارة نادي الزمالك للمشجع من دخول مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بتروجيت في مسابقة الدوري الممتاز.



وأكد مجلس إدارة الزمالك أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بعدم دخول المشجع لمباراة الأمس، والأمر مرتبط بالجهات المنظمة.

وطالب النادي بتحري الدقة وعدم الانسياق لأي محاولات مكشوفة لإظهار مجلس الإدارة بأنه يعاقب جماهير النادي، وهذا أمر مناف للحقيقة تمامًا.

وأوضح المجلس أن "عم صلاح" يحمل عضوية شرفية بنادي الزمالك، ولم يسبق وأن تم منعه من دخول النادي.

واختتم مجلس إدارة نادي الزمالك بيانه مؤكدا على تقديره واحترامه لكل جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان.