سيف جعفر بين العرض القطري وتمسك الزمالك.. كواليس الساعات الحاسمة

ما زال الغموض يحيط بمستقبل سيف جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تردد أنباء عن تلقيه عرضًا من الأهلي القطري للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال مجاني مقابل حصول الزمالك على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، وهو ما نفاه مسؤولو النادي القطري، مؤكدين عدم وجود مفاوضات رسمية مع القلعة البيضاء حتى الآن.

ورغم ذلك، يواصل مسؤولو الزمالك دراسة كافة العروض المقدمة للاعبي الفريق مع التشديد على ضرورة توفير مقابل مادي عادل يتناسب مع قيمة اللاعبين الفنية في إطار سعي الإدارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمساهمة في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، تلقى عدد من لاعبي الفريق الأول عروضا متعددة خلال الميركاتو الشتوي إلا أن إدارة الزمالك قررت رفض جميع المقترحات المقدمة بسبب ضعف المقابل المادي وعدم توافقه مع إمكانيات اللاعبين لتؤكد الإدارة تمسكها بعدم التفريط في أي عنصر من عناصر الفريق دون تحقيق استفادة مالية حقيقية.

وجاءت أغلب العروض في صورة طلبات إعارة أو انتقال حر، مع الاكتفاء بنسبة من إعادة البيع مستقبلا أو تقديم مبالغ مالية محدودة لا تلبي طموحات النادي وهو ما قوبل برفض قاطع من مسؤولي القلعة البيضاء الذين رفعوا شعار “لا للرحيل المجاني في ميت عقبة”، خاصة مع توجه الإدارة لتعظيم الاستفادة من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

فاماليكاو يطلب حارس الشباب.. والزمالك يشترط 3 ملايين دولار

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن نادي فاماليكاو البرتغالي تقدم بطلب رسمي لضم عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب خلال الفترة الحالية، في صفقة انتقال حر مقابل حصول الزمالك على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ورغم أن عقد الحارس الشاب ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، فإن إدارة الزمالك تمسكت بالحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على رحيله، مع إمكانية سداد المبلغ على ثلاث سنوات، في إطار حرص النادي على الحفاظ على حقوقه المالية وعدم التفريط في مواهبه دون مقابل يتناسب مع قيمتها.