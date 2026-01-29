قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
رياضة

تفاصيل إصابة أحمد فتوح وموقفه من لقاء المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

أحمد فتوح
أحمد فتوح
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق وموقفه من المشاركة مع الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية .

وقال المصدر إن إصابة أحمد فتوح مع منتخب مصر كانت تشير الى تمزق في العضلة الخلفية ومدة الغياب 3 أشهر وأكثر لكن بعد الكشف الطبي والأشعة اتضح أنه تمزق خفيف ويغيب بسببها 3 أسابيع على أكثر تقدير.

ويغيب أحمد فتوح عن المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي وقت سابق، تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأوضح الخطاب نقل المباراة من ملعب برج العرب بالإسكندرية إلى استاد السويس الجديد، في خطوة تهدف إلى تهيئة ظروف أفضل لإقامة اللقاء.

 وكان الزمالك تعادل سلبيًا أمام المصري في الجولة الثالثة على ملعب برج العرب، ليظل الفريق في صراع النقاط ضمن مجموعته.

ترتيب المجموعة قبل الجولة المقبلة

المصري البورسعيدي: 7 نقاط (الصدارة)
الزمالك: 5 نقاط
كايرز تشيفيز الجنوب أفريقي: 4 نقاط
زيسكو: 0 نقاط
 

طاقم التحكيم المعلن عن المباراة
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكام المباراة، حيث يقود اللقاء الجزائري لطفي بوكواسة، ويعاونه كل من حمزة بوزيت وياسين ورد بن سلامة، فيما سيكون حسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

كما تم تعيين الليبي جمال سالم إمبايا كمراقب عام، والتونسي سعيد محمد كردي لمراقبة أداء الحكام.

وتأتي هذه التغييرات في ظل متابعة دقيقة من الكاف لضمان سير المباريات بشكل منظم ومنصف لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

السودان

يونيسف: نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

صورة أرشيفية

مصادر طبية: شهيد ثان برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبي قطاع غزة

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

