الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء

تلقى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عروضًا متعددة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا أن إدارة القلعة البيضاء قررت رفض جميع المقترحات المقدمة بسبب ضعف المقابل المادي وعدم تناسبه مع قيمة اللاعبين الفنية لتؤكد الإدارة تمسكها بعدم التفريط في أي لاعب دون عائد مالي مناسب.

وجاءت أغلب العروض في صورة طلبات إعارة أو انتقال مجاني، مع الاكتفاء بنسبة من إعادة البيع مستقبلًا، أو تقديم مبالغ مالية محدودة لا تلبي طموحات النادي، وهو ما قوبل برفض قاطع من مسؤولي الزمالك، الذين رفعوا شعار “لا للرحيل المجاني في ميت عقبة”، خاصة في ظل سعي الإدارة لتعظيم الاستفادة المالية من عناصر الفريق.

فاماليكاو يطلب حارس الشباب.. والزمالك يتمسك بالمقابل المادي

وكشفت مصادر داخل النادي أن نادي فاماليكاو البرتغالي تقدم بطلب رسمي لضم عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الشباب بالزمالك، خلال الفترة الحالية، في صفقة انتقال حر مقابل حصول الزمالك على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ورغم أن عقد الحارس الشاب ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، فإن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على رحيله، مع إمكانية سداد المبلغ على ثلاث سنوات، في إطار تمسك النادي بحقوقه المالية وعدم التفريط في مواهبه دون مقابل مناسب.

غموض حول عرض سيف جعفر.. والزمالك يبحث عن حلول للأزمة المالية

وفي سياق متصل ترددت أنباء عن تلقي سيف جعفر لاعب الفريق الأول عرضًا من الأهلي القطري للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، دون مقابل مادي مع تحديد نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب، إلا أن مسؤولي النادي القطري نفوا وجود مفاوضات رسمية مع الزمالك بشأن اللاعب.

ورغم ذلك يواصل مسؤولو القلعة البيضاء دراسة كافة العروض المقدمة للاعبي الفريق مع التأكيد على ضرورة توفير مقابل مادي عادل يتناسب مع قيمة اللاعبين في ظل سعي الإدارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمساهمة في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.