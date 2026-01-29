قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
رياضة

الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء

منتصر الرفاعي

تلقى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عروضًا متعددة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا أن إدارة القلعة البيضاء قررت رفض جميع المقترحات المقدمة بسبب ضعف المقابل المادي وعدم تناسبه مع قيمة اللاعبين الفنية لتؤكد الإدارة تمسكها بعدم التفريط في أي لاعب دون عائد مالي مناسب.

وجاءت أغلب العروض في صورة طلبات إعارة أو انتقال مجاني، مع الاكتفاء بنسبة من إعادة البيع مستقبلًا، أو تقديم مبالغ مالية محدودة لا تلبي طموحات النادي، وهو ما قوبل برفض قاطع من مسؤولي الزمالك، الذين رفعوا شعار “لا للرحيل المجاني في ميت عقبة”، خاصة في ظل سعي الإدارة لتعظيم الاستفادة المالية من عناصر الفريق.

فاماليكاو يطلب حارس الشباب.. والزمالك يتمسك بالمقابل المادي

وكشفت مصادر داخل النادي أن نادي فاماليكاو البرتغالي تقدم بطلب رسمي لضم عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الشباب بالزمالك، خلال الفترة الحالية، في صفقة انتقال حر مقابل حصول الزمالك على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ورغم أن عقد الحارس الشاب ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، فإن إدارة الزمالك اشترطت الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على رحيله، مع إمكانية سداد المبلغ على ثلاث سنوات، في إطار تمسك النادي بحقوقه المالية وعدم التفريط في مواهبه دون مقابل مناسب.

غموض حول عرض سيف جعفر.. والزمالك يبحث عن حلول للأزمة المالية

وفي سياق متصل ترددت أنباء عن تلقي سيف جعفر لاعب الفريق الأول عرضًا من الأهلي القطري للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، دون مقابل مادي مع تحديد نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب، إلا أن مسؤولي النادي القطري نفوا وجود مفاوضات رسمية مع الزمالك بشأن اللاعب.

ورغم ذلك يواصل مسؤولو القلعة البيضاء دراسة كافة العروض المقدمة للاعبي الفريق مع التأكيد على ضرورة توفير مقابل مادي عادل يتناسب مع قيمة اللاعبين في ظل سعي الإدارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمساهمة في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

الزمالك نادي الزمالك لاعبي الزمالك سيف جعفر

