دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية

يقترب نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان دونجا قد غاب عن لقاءات الزمالك بعد الإصابة التي لاحقته الفترة الماضية قبل المشاركة في مباراة بتروجيت لدقائق معدودة كتمهيد لعودته للتشكيل الأساسي.

ويخطط معتمد جمال لمنح دونجا فرصة المشاركة مع الفريق بشكل أساسي خلال مباراة المصري البورسعيدي.



تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأوضح الخطاب نقل المباراة من ملعب برج العرب بالإسكندرية إلى استاد السويس الجديد، في خطوة تهدف إلى تهيئة ظروف أفضل لإقامة اللقاء.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا أمام المصري في الجولة الثالثة على ملعب برج العرب، ليظل الفريق في صراع النقاط ضمن مجموعته.

ترتيب المجموعة قبل الجولة المقبلة

المصري البورسعيدي: 7 نقاط (الصدارة)

الزمالك: 5 نقاط

كايرز تشيفيز الجنوب أفريقي: 4 نقاط

زيسكو: 0 نقاط

طاقم التحكيم المعلن عن المباراة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكام المباراة، حيث يقود اللقاء الجزائري لطفي بوكواسة، ويعاونه كل من حمزة بوزيت وياسين ورد بن سلامة، فيما سيكون حسام بن يحيى حكمًا رابعًا.



كما تم تعيين الليبي جمال سالم إمبايا كمراقب عام، والتونسي سعيد محمد كردي لمراقبة أداء الحكام.

وتأتي هذه التغييرات في ظل متابعة دقيقة من الكاف لضمان سير المباريات بشكل منظم ومنصف لجميع الفرق المشاركة في البطولة.